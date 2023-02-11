رئيس دولة فلسطين يلتقي أمينَ الجامعة العربية لبحث تحضيرات المؤتمر الدولي حول القدس

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التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمقر إقامته في القاهرة اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ لبحث التحضيرات الأخيرة للمؤتمر الدولي حول القدس الذي يُعقد غداً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، أن الجانبين اتفقا -خلال اللقاء- على ضرورة منح هذا الحدث الزخم اللازم على المستويات كافة؛ لكي يسمع العالم صوت الفلسطينيين ويُدرك معاناتهم تحت الاحتلال الغاشم.

يذكر أن المؤتمر الدولي حول القدس تنعقد جلساته في ثلاثة محاور؛ هي: سياسي، قانوني، اقتصادي، ويهدف إلى الخروج بنتائج ملموسة تُعزِّز صمود الفلسطينيين في القدس، وتدعم وجودهم في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها.