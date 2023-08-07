رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية: ما يحدث في أسواق النفط هو نتائج طبيعية لعملية العرض والطلب

أكد المهندس “عمر باحليوة” رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، أن “أرامكو” تقود العالم في عملية استخراج النفط وتصديره.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن ما يحدث في أسواق النفط هو نتائج طبيعية جدا لعملية العرض والطلب على النفط.

وأوضح أن معدلات أرامكو تراجعت لعدة أسباب منها أننا في فصل الصيف حيث يقل استهلاك النفط في الصيف، بينما يزداد في الشتاء، والأمر الأخر الاتفاق في أوبك + على الخفض الطوعي للإنتاج.