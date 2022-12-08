رئيس ديوان المظالم: ميزانية 2023 تحمل الخير بواقع مُبَشِّر ومستقبل مشرق بإذن الله

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رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة 2023م التي حمل الإعلان عنها حزمة من بشائر الخير لما تعيشه البلاد من نماء واستقرار اقتصادي انعكس بفضل الله تعالى على جميع المجالات التنموية والحيوية.

وقال: “إن إعلان مجلس الوزراء اليوم لتفاصيل الموازنة لهذا العام بما فيها من أرقام معلنة؛ ليدعو إلى التفاؤل بواقع مبشّر لكل مجالات التنمية، ومستقبل أكثر تفاؤلاً وطمأنينةً -بإذن الله- في ظل توجيه ودعم من القيادة الحكيمة؛ للارتقاء بجميع القطاعات؛ لتواكب القدر الموازي من التنظيم والتوازن في موارد ومصارف موازنة الخير لهذا العام”.

وأشار رئيس ديوان المظالم إلى أن القيادة الرشيدة لم تألُ جُهداً في دعم قطاعاتها الحيوية كافة وبسخاء في سبيل قيامها بما يُوكل إليها ويناط لها من مهام على أتم وجه، ومن بين هذه القطاعات قطاع ديوان المظالم ، الذي يشهد بفضل الله -عز وجل- تطورات ونقلات نوعية في شتى المجالات، وفي مقدمتها الأنظمة والتشريعات والخدمات الرقمية حيث يُوشك ديوان المظالم على تفعيل قضاء التنفيذ الإداري بعد أن أتم رقمنة جميع خطوات التقاضي في كل دوائره ومراحله القضائية, داعيا الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها أمنها ونماءها في ظل قيادتها الرشيدة.