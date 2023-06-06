رئيس ديوان المظالم يزورُ المحكمةَ الإداريةَ بعرعر ويلتقي المستفيدين

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زارَ معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف -اليوم- المحكمةَ الإداريةَ بعرعر في منطقة الحدود الشمالية.

واطَّلع معاليه على سير أعمال المحكمة،كما اجتمع معاليه بعد جولته في مرافق المحكمة بأصحاب الفضيلة رئيس وقضاة المحكمة.

والتقى رئيس ديوان المظالم خلال الزيارة المستفيدين الذين تقدموا بطلب لقاء معاليه عبر البوابة الرقمية، واستمع إلى طلباتهم،ووجَّه بسرعة العمل بما يلزم إجراؤه حسب ما تقتضيه الأنظمة ووفق الاختصاص.

وأوضح معالي الدكتور اليوسف في ختام الزيارة أن هذه الجولات التفقدية تأتي ضمن خطة دائمة لمتابعة أعمال المحاكم والمرافق التابعة لديوان المظالم بشكل مباشر تنبثق من توجيهات خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- المؤكدة على إدارة الأعمال ومتابعتها بما يفضي لإنجاز دعاوى المستفيدين ويضمن رد الحقوق وتحقيق العدالة.