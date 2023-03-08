رئيس ديوان المظالم يزور جامعة سذرن ماثدست الأمريكية

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زار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف , أمس , جامعة سذرن ماثدست في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية ممثلةً في كلية القانون بالجامعة، حيث تأتي هذه الزيارة استجابة لدعوة

عميد برنامج الدراسات العليا والبرنامج الدولي بالجامعة الأمريكية العريقة.

وخلال الزيارة التقى معاليه برئيس الجامعة البرفيسور جيرالد ترنر ورئيسة أمناء الجامعة البرفيسور اليزابيت لوبوا حيث رحبا بزيارة معاليه والوفد المرافق للجامعة معبرين عن سعادتهم بزيارة معاليه وما سيضيفه للجامعة من إثراء علمي، كما التقى معاليه بعميد كلية القانون بالجامعة البرفيسور جيسن نانس وعميد برنامج الدراسات العليا والبرنامج الدولي البروفسور مارتن كامب، ثم بعدها تجول معالي رئيس ديوان المظالم في مرافق الجامعة، وكلياتها والمكتبة التاريخية التابعة لكلية القانون بالجامعة، وفي ختام اليوم تم عقد اجتماع سُلط فيه الضوء على أوجه الاهتمام القانوني بين ديوان المظالم وكلية القانون، وما يمكن أن يسهم في دعم العدالة كما اطلع معاليه على عرض عن الكلية ومساهمتها الأكاديمية في مجال القانون.

وسيلقي معالي الدكتور اليوسف اليوم الأربعاء كلمة لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة إضافة إلى المهتمين من القضاة والمحامين عن ديوان المظالم ونظام القضاء السعودي.

وتأتي هذي الزيارة امتدادًا لأهداف واستراتيجيات ديوان المظالم في تعزيز العلاقات التشاركية مع مختلف المؤسسات القضائية والأكاديمية ، وأيضا نقل ما يعيشه القضاء الإداري في المملكة من تشريعات حديثة وتطور لنظم وآليات التقاضي الإدارية والرقمية.