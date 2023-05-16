رئيس ديوان المظالم يطّلع على سير العمل في مشروع المبنى الجديد للمحكمة الإدارية بجدة

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زار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف , اليوم، مشروع المبنى الجديد للمحكمة الإدارية بجدة، واطّلع على المراحل التي وصل إليها.

وتجول في المبنى واطّلع على تجهيزاته، مستمعًا إلى تفاصيل مراحل العمل من إنشاء وتجهيز والتاريخ المتوقع لاكتماله، حاثًّا على سرعة إنجاز العمل تمهيدًا لبدء إجراءات انتقال المحكمة للمبنى.

ويقع المبنى على مساحة 35000 متر مربع، ويتكون من 14 طابقًا، ويضع ديوان المظالم في جدولته تشغيل المبنى وعمل المحكمة فيه خلال العام القادم.

يشار إلى أن مبنى المحكمة الإدارية بجدة يُعد باكورة مباني محاكم ديوان المظالم النموذجية في سبيل خفض التكاليف التشغيلية وتجويد الخدمات المساندة ضمن إستراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير مبانٍ تتناسب مع طبيعة البيئة القضائية وخصوصية أعمالها.