رئيس ديوان المظالم يفتتح مجمع محاكم الديوان بمنطقة القصيم

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افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم, مقر مجمع المحاكم الإدارية بمنطقة القصيم.

ويقع المجمع في مدينة بريدة ويتكون من طابقين على مساحة 8400 متر مربع، ويضم المبنى المحكمة الإدارية ببريدة ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم.

وتجوّل معالي رئيس ديوان المظالم بعد الافتتاح في أروقة المجمع, مطلعاً على جميع أجنحته ومكاتب الدوائر والإدارات التابعة للمحاكم.

وأعرب معاليه في اجتماعه بالقضاة بعد جولته, عن أمله في أن يُسهم المقر في خلق البيئة المناسبة لأداء الأعمال والتحفيز على إنجازها، ويُوجِد البنية الموائمة والمواكبة لطبيعة أعمال التقاضي.

ويُعد مجمع المحاكم الإدارية بمنطقة القصيم ثاني مقار المجمعات النموذجية بعد مجمع مكة المكرمة، وضم المجمع مجموعة من الخدمات النموذجية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج واستخدام أحدث البرامج الرقمية، مع إتاحة جميع الخدمات المساندة؛ بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية ويحقق الكفاءة في الإنفاق.