رئيس ديوان المظالم يلتقي خريجي دبلومي معهد الإدارة العامة من القضاة

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التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم بديوان المظالم في الرياض الدفعة الثانية من أصحاب الفضيلة قضاة ديوان المظالم خريجي الدبلوم العالي للعلوم القانونية مسار القانون الإداري، والدفعة الثانية عشر من خريجي دبلوم القانون الإداري الخاص بقضاة ديوان المظالم بمعهد الإدارة العامة.

ورحب الدكتور اليوسف في مستهل اللقاء بأصحاب الفضيلة القضاة، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح، وأن ينعكس ما تلقوه من علوم ومدارك على أعمالهم في دوائر وإدارات ديوان المظالم، وأن يسهموا مع زملائهم في تطوير سير ومسارات الأعمال بديوان المظالم، لرفع كفاءة أعمال ومخرجات مرافق الديوان القضائية والإدارية.

وتضمن اللقاء عدداً من الفقرات والكلمات، وتسلم أصحاب الفضيلة الخريجون الشهادات من معالي رئيس ديوان المظالم.