رئيس ديوان المظالم يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

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رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف معاليه: إن عيد الأضحى المبارك لمناسبة عزيزة في نفوس المسلمين في كل بقاع الأرض بطابعها وخصوصية وقدسية أيامها ومظاهر الاحتفال بها، وإننا في المملكة العربية السعودية نتوَّج في ذات الوقت بخدمة حجاج بيت الله وزوّار مسجد رسوله الكريم، وذلك بدعم وتوجيه واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيّدهما الله.

ودعا معاليه، أن يديم الله -عزّ وجل- على بلادنا الغالية وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم أمنها ونماءها، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة.