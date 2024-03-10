رئيس ديوان المظالم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

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رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات ديوان المظالم كافة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بحلول شهر رمضان الفضيل.

وسأل الله عزّ وجل أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال ويكتب لهم الأجر والمثوبة، ويتم لهم صيامهم وقيامهم ويديم على بلادنا الخير والنماء وسائر بلاد المسلمين, داعيا الله تعالى أن يعيد شهر رمضان ومناسبات الخيرات والطاعات على بلادنا وقيادتها الحكيمة وشعبها وسائر بلاد المسلمين وهي في أحسن حال.