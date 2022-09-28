رئيس ديوان المظالم يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

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رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.

وقال معاليه: “إننا ونحن نهنئ سمو ولي العهد بالثقة الملكية؛ لنتمنى من الله العلي القدير أن يكتب له السداد والتوفيق ويكون له عونًا فيما أُنيط به من مسؤولية، ونتطلع معه وبه إلى استمرار عجلة النماء والتنمية، وأن تواصل بلادنا ما تعيشه من تطور مشهود في شتى المجالات وعلى كل الأصعدة”.

وأضاف: “إنه لا يخفى على الجميع ما كان لسمو ولي العهد -حفظه الله – من دورٍ تأسيسي ومبادرة ومتابعة مباشرة في النهضة الحديثة التي تعيشها المملكة، وتتضح معالمها، وتبشر بالخير طلائع نتائجها.

ودعا معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يوفق سمو ولي العهد لما فيه الخير للبلاد ويحقق له وبه كل التطلعات باستمرار أمن ونماء ونهضة الوطن.