رئيس ديوان الوقف السني العراقي يشيد بدور المملكة في خدمة الحجاج

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أكد رئيس ديوان الوقف السني العراقي مشعان محي علوان، أن المملكة وصلت إلى أعلى مستوى في تطوير الخدمات الخاصة بالحج عامة وتبصير الحجاج بأفضل التقنيات.

جاء ذلك خلال تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية جولات للمعالم الدينية للحجاج المستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج .

وأثنى على المعالم الدينية والتاريخية التي تزخر بها الأماكن المقدسة التي أولتها المملكة كامل اهتمامها، وتشهد توافد أعداد غفيرة من ضيوف الرحمن.

وأعرب رئيس ديوان الوقف السني العراقي في ختام حديثه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يقدمانه من خدمات للإسلام والمسلمين من خلال البرنامج.