رئيس “سدايا” يبحث أبعاد تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية مع كُبرى المؤسسات البحثية والتقنية في كوريا

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بحث معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم، أبعاد تقنيات الذكاء الاصطناعي وأُثرها العالمي مع عدد من نخب الأكاديميين ومسؤولي مؤسسات التقنية والبحوث والابتكار بمجال الذكاء الاصطناعي في جمهورية كوريا، وذلك في ظل ما يشهده العالم من ثورات هائلة في علوم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي ألقت بظلالها على طبيعة حياتنا المعاصرة بكل تجلياتها.

ووجه معاليه الدعوة لقيادي هذه المؤسسات لحضور أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي تنظمها “سدايا” في سبتمبر المقبل، حيث ستتلاقى في هذه القمة عقول قادة الفكر والابتكار المحليين والدوليين لإطلاق العنان حول بحث إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على المجتمعات البشرية.

جاء ذلك خلال جولة معاليه والوفد المرافق له اليوم على عدد من المؤسسات العلمية والتقنية في كوريا، للاطلاع عن كثب على تطورات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما وصلت إليه كوريا في هذه المجالات، وتبادل الرؤى مع القائمين عليها، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

واستهل معاليه الجولة بزيارة جامعة سنغكيونكوان إحدى الجامعات العريقة بكوريا والمهتمة بمجال بحوث الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الملحق الثقافي في سفارة المملكة لدى كوريا الدكتور عبدالعزيز الدايل، وبحث معاليه مع أساتذة الجامعة المختصين في الذكاء الاصطناعي أوجه التعاون بين “سدايا” والجامعة في مجالات البحوث والابتكار بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مستعرضًا التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والفرص التي سيحققها في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

كما زار معالي الدكتور عبدالله الغامدي شركة LG Science Park التقى خلالها بكبار المسؤولين في مركز الذكاء الاصطناعي، وناقش فرص التعاون في مجال تحليلات البيانات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من قدرات بيانات سدايا والحلول التكنولوجية وتطوير مشاريع المدن الذكية، واجتمع خلال الجولة مع رئيس قطاع الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة عضو مجلس الإدارة في شركة (NAVER) السيدة سيون جو تشاي (قائد مشروع شركة NAVER بالمملكة العربية السعودية) وعدد من كبار مسؤولي فيها، حيث بحث الجانبان تبادل الخبرات مع NAVER في تقنيات الذكاء الاصطناعي، علاوة على بحث موضوعات حلول المدن الذكية في التخطيط الحضري، وإدارة حركة المرور، والسلامة العامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على برامج مشتركة لتطوير مهارات الكفاءات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وغيرها من التقنيات الناشئة.