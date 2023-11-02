رئيس سدايا يبحث مع وزيرة الدولة الهولندية للرقمنة تطورات الذكاء الاصطناعي بالعالم

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التقى معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم معالي وزيرة الدولة الهولندية للرقمنة الكسندرا فان هوفلين، وذلك على هامش أعمال قمة سلامة الذكاء الاصطناعي التي بدأت أعمالها اليوم بحضور دولي كبير في بلتشلي بارك شمال غرب لندن.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتقنياته المتطورة التي أحدثت الكثير من المتغيرات في عالمنا المعاصر، وكيفية التعامل معها في إطار ضوابط دولية تضمن الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة بما يحقق الخير للبشرية.