رئيس سدايا يبحث مع وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية تطورات الذكاء الاصطناعي بالعالم

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التقى معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم, معالي وزيرة الدولة البريطانية للعلوم والابتكار والتكنولوجيا ميشيل دونيلان، وذلك خلال أعمال قمة سيئول للذكاء الاصطناعي 2024 التي تنظمها جمهورية كوريا وبريطانيا في مدينة سيئول.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالقمة لاسيما مايتعلق بمجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته والدور الدولي في ذلك المجال، إلى جانب التعاون بين البلدين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة التي تنظمها سدايا في مدينة الرياض في سبتمبر المقبل.