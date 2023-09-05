رئيس سدايا يستقبلُ أمينَ موهبة والطلاب والطالبات الحاصلين على جوائز عالمية في الأولمبياد المعلوماتية

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استقبلَ معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي -اليوم- بمقر الهيئة في الرياض،الأمينَ العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، وعددًا من الطلاب والطالبات الموهوبين الحاصلين على جوائز عالمية في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2023 وأولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات.

وفي بداية اللقاء قدَّم معاليه تهنئته للطلاب بمناسبة هذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة دعم القيادة الرشيدة لأبناء وبنات الوطن لبناء قدراتهم ورفع مستوى الكفاءة التي يتمتعون بها؛ليكونوا منافسين لنظرائهم في العالم ويواصلون مسيرة العطاء في بلادنا نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار معاليه إلى توجيهات صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،وليِّ العهدِ رئيسِ مجلسِ الوزراء رئيسِ مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بدعم الكوادر الوطنية وتنمية معرفتهم في مختلف المجالات،وذلك ضمن إطار برنامج تنمية القدرات البشرية.

وبيَّن معاليه أن إستراتيجية سدايا تسعى ضمن توجيهات سموِّ وليِّ العهدِ إلى تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية عبر تطوير مهاراتهم وتدريبهم في برامج متخصصة بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي،والوصول بالمملكة للريادة العالمية في التقنيات المُتقدمة والبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأعرب معالي الدكتور عبدالله الغامدي،عن فخره واعتزازه بالالتقاء بهؤلاء الطلبة المتفوقين وزيارتهم مقر الهيئة للاطلاع عن كثب على أبرز جهودها في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي،مؤكدًا أن سدايا تسعد بإلحاقهم ضمن برامج تدريب عملية متخصصة في قطاعاتها المختلفة؛ليرفعوا من قدراتهم العلمية والفكرية في المجالات التي تعود بالنفع على تخصصاتهم التي تفوقوا فيها.

يذكر أن الطلاب قد حققوا 3 جوائز عالمية من بين 360 طالبًا وطالبةً يمثلون 90 دولةً في العالم في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2023 في دورته الـ 35 الذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم المعلوماتية على مستوى العالم.