رئيس (سدايا) يستقبل الرئيس العام لشؤون الحرمين لبحث سبل التعاون في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي

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استقبل معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي في مقر الهيئة بالرياض اليوم، معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وجرى – خلال الاستقبال- بحث أوجه التعاون المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، كما تخلل الزيارة توقيع اتفاقية تقديم خدمات التصديق الرقمي، وهي إحدى الخدمات التي تقدمها (سدايا) إلى مختلف الجهات، حيث وقعها من جانب الهيئة مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لإدارة العملاء عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، ومن جانب الرئاسة الوكيل المساعد لشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد بن محمد المطرفي.

يأتي هذا التعاون في إطار التكامل بين الجهات والهيئات الحكومية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، وضمن جهود (سدايا) نحو تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً عالمياً يجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعاً، من خلال تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة، وتمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فيما زار معالي رئيس “شؤون الحرمين” مركز عمليات المدن الذكية، واطَّلع على المنصة الوطنية للمدن الذكية (smart C) التي تدعم عدة قطاعات حيوية بالمملكة.