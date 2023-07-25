رئيس “سدايا” يشكر القيادة على قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

المناطق_واس

رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مركز باسم “المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي” يكون مقره في مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: “سيعزز هذا المركز بإذن الله من دور المملكة إقليميًا ودوليًا في مجال الذكاء الاصطناعي بما يضمن تعزيز الجهود البحثية، وتحقيق الاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار دعم وتمكين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة سدايا للهيئة بصفتها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف: “أن هذا المركز يتسق وجوده مع مُستهدفات رؤية السعودية 2030 في ظل الدعم غير المحدود لجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وأفاد الدكتور الغامدي أن المملكة العربية السعودية ممثلة بـ”سدايا” أطلقت في 14 سبتمبر 2022م خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية بمدينة الرياض مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعد ضمن حزمة من المشروعات والمبادرات التي تسهم في تعزيز ريادة المملكة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي وتحقيق تطلعات رؤية 2030.