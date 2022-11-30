رئيس “سدايا” يفتتح مشروع تحديث الأنظمة الكهربائية الرئيسية والاحتياطية لمبنى الطاقة في مركز المعلومات الوطني

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افتتح معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، مشروع تحديث الأنظمة الكهربائية الرئيسية والاحتياطية لمبنى الطاقة في مركز المعلومات الوطني، بحضور معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من المسؤولين.

ويهدف المشروع الذي يعد محطة التوزيع الرئيسية ومحطة التوليد للطاقة الكهربائية المغذية لمركز المعلومات الوطني إلى رفع الموثوقية والاعتمادية للطاقة الكهربائية لمراكز البيانات وفق أعلى المعايير العالمية.

ويأتي افتتاح المشروع ضمن سعي (سدايا) الدؤوب إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية في المملكة، وتمكين التحول الرقمي، وتنظيم قطاع البيانات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما كرم معالي رئيس (سدايا) الكفاءات الوطنية العاملة في المشروع.

فيما زار معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برفقة معالي رئيس “سدايا” ومعالي مدير المركز مركز دفاع الأمن السيبراني في مركز المعلومات الوطني، واطلع على أعماله مقدماً شكره إلى المختصين نظير جهودهم المبذولة.