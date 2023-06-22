رئيس سدايا يقفُ على سير العمل التقني والفني في عدد من المنافذ والمراكز بمكة المكرمة

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وقف معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم ، على سير العمل التقني الذي أعدته سدايا في عدد من منافذ استقبال حجاج بيت الله الحرام في منطقة مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالحج.

وتفقَّد معاليه سير العمل في هذه المواقع ووقف على الاحتياجات والخدمات التقنية المقدمة فيها لاسيما المقدمة في صالة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز في جدة بالتعاون مع الجهات الحكومية حيث يعد واحداً من ضمن 15 منفذاً في المملكة تقدم فيها سدايا الخدمات التقنية بأعلى المستويات.

والتقى معاليه خلال الجولة بعدد من منسوبي سدايا وبحث معهم آلية تطوير العمل وسبل الاستفادة من الإمكانات التقنية المتاحة لتحقيق التطلعات الطموحة للقيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه؛تحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.