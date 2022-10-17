رئيس “سدايا” ينوه بمضامين الخطاب الملكي في مجلس الشورى

المناطق_الرياض

نوه معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى وتناول فيه -أيّده الله- معالم السياستين الداخلية والخارجية للدولة.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: “لقد رسم خادم الحرمين الشريفين في خطابه الملكي معالم سياسة المملكة الداخلية والخارجية متضمناً العديد من التفاصيل والأرقام التي تؤكد ما يوليه -أيّده الله- وسمو ولي عهده الأمين من اهتمام ورعاية بتنمية البلاد وتعزيز مكانتها وتحقيق الرفاه لأبناء المملكة، من خلال ما أكده -رعاه الله- من الاستمرار في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، مستهدفة تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم”.

وأشاد معاليه بما أشار إليه الملك المفدى من أن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، تأتي استكمالاً لمسيرة العمل على تنفيذ مشروعات وبرامج رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دعم المشروعات الوطنية، ومن ذلك إطلاق جملة من الإستراتيجيات الوطنية والبرامج؛ بهدف تعزيز تنمية البنية التحتية في القطاعات الحيوية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تسعى في ظلّ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة سدايا إلى دعم شباب وشابات الوطن ليكونوا جزءاً من هذا التحول النوعي الذي تشهده البلاد لدفع عجلة التنمية، وتحقيق المزيد من مستهدفات المملكة، إلى جانب الحرص على تضافر الجهود مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة نحو تحقيق اقتصادٍ وطنيٍ مستدام بأيادي الكفاءات الوطنية.

وسأل الدكتور الغامدي في ختام تصريحه المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يمدهما بمزيد من العون والتوفيق والسداد.