رئيس سدايا يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

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رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما من الله به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج في أجواء من الطمأنينة والروحانية التي تكللت بنجاح موسم حج 1444هـ.

وقال معاليه : “لقد كانت توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام نبراسًا لمختلف قطاعات الدولة التي عملت في تناغم تام دون كلل ولا ملل على خدمة ضيوف الرحمن وبذل كافة الجهود لهم من أجل أن يتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة وهي خدمة نعتز بها في المملكة العربية السعودية فأتم ولله الحمد 1,845,045 حاجًا وحاجة هذا العام نُسكهم بكل يسر واطمئنان ما بين المشاعر المقدسة والمنافذ المؤدية إليها والمسجد الحرام”.

وأضاف الدكتور الغامدي : لقد تشرفنا في سدايا خلال هذا العام بتقديم أحدث الحلول التقنية والبنى التحتية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن، بدءًا من تحركهم من بلدانهم عبر مبادرة طريق مكة التي نُفذت في سبع دول، مرورًا بـ15 منفذًا جويًا وبحريًا وبريًا في المملكة ووصولاً إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تم توفير منصات ذكية ولوحات بيانات متقدمة كمنصة سواهر ومنصة بصير ومنصة الأمن العام للتحليلات المتقدمة التي تم تدعيمها بخوارزميات ذكاء اصطناعي وطنية جرى تطويرها من قبل كفاءات وطنية في سدايا لتمكين متابعة شؤون الحج وتنظيم الحجاج بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الأمن العام، إضافة إلى تطبيق توكلنا خدمات الذي يتيح خدماته لمختلف القطاعات الحكومية والأفراد.

وأشار معاليه إلى أن “سدايا” أنشأت خلال هذا الحج مركز عمليات (Smart MoC) في مقرها بمكة المكرمة، كما تشاركت مع وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الأمن العام في تجهيز قسم خاص لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في مشعر منى، حيث تم تجهيزهما بأحدث الأنظمة والمنصات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتُمكّن الجهات المعنية من توظيفها والاستفادة من مخرجاتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة سير موسم الحج.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي, أن نجاح موسم حج هذا العام يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل الله تعالى ثم بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة ومتابعتهم المستمرة لكل ما فيه راحة واطمئنان حجاج بيت الله الحرام سواءً من داخل المملكة أو من خارجها وذلك منذ مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم فعودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فالله الحمد على عظيم نعمائه وجسيم آلائه على ما تم من نجاح خلال موسم هذا الحج.

ودعا معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – وأن يرزقهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات وأعمال جليلة، وأن يُمتعهما بالصحة والعافية، ويُديم على بلادنا الأمن والنماء والتقدم والازدهار.