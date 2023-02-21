رئيس طاجيكستان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

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هنأ فخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب فخامته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أخلص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مشيداً بما حققته المملكة منذ تأسيسها من إنجازات مشهودة في الميادين كافة مما جعلها تتبوأ اليوم مكانة رفيعة على الساحة الدولية.

وأكد فخامته حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع المملكة التي تعد شريكاً مهماً وصديقاً معتمداً لدى طاجيكستان.

وسأل فخامته الله تعالى، أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة والإنجازات الحديثة وأن يديم على شعب المملكة العربية السعودية الأمن والاستقرار والرفاهية والازدهار.