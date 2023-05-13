رئيس غواتيمالا يستقبل وزير الخارجية

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استقبل فخامة الرئيس أليخاندرو جياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك على هامش مشاركة سموه في القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي.

ونقل سمو وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله ـ، لرئيس غواتيمالا، وتمنياتهما لحكومة وشعب غواتيمالا الصديقة الأمن والاستقرار، فيما حمله رئيس غواتيمالا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيدهما الله- ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون القائم بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية وغير المقيم لدى جمهورية غواتيمالا هيثم المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.