رئيس “غوغل” يكشف سبب تسريح الموظفين ويتحدث عن منافسة جديدة!

المناطق_متابعات

بعد أيام من إعلان “غوغل” عن أكبر جولة لتسريح العمال في تاريخ الشركة البالغ 25 عاماً، دافع المسؤولون التنفيذيون عن تخفيضات الوظائف وتلقوا أسئلة من القوى العاملة المعنية خلال اجتماع مع الموظفين يوم الاثنين.

وناشد الرئيس التنفيذي لـ “غوغل”، سوندار بيتشاي، الموظفين خلال الاجتماع بأن يظلوا متحفزين في الوقت الذي تواجه فيه “غوغل” منافسة شديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، بينما كان يحاول أيضاً شرح سبب استبعاد بعض الموظفين دون سابق إنذار.

يأتي ذلك، فيما قررت “غوغل” يوم الجمعة تسريح 12000 موظف، أو ما يقرب من 6% من القوى العاملة بدوام كامل. وبينما كان الموظفون يستعدون للتسريح المحتمل، أرادوا إجابات بشأن المعايير التي تم استخدامها لتحديد من سيبقى ومن سيغادر. خاصةً أن بعض الموظفين المسرحين عملوا لفترات طويلة وتم ترقيتهم مؤخراً، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقال بيتشاي إن عام 2021 يمثل “أحد أقوى الأعوام التي شهدناها على الإطلاق في تاريخ الشركة، مع نمو الإيرادات بنسبة 41%”. “وسعت “غوغل” عدد الموظفين لمواكبة هذا التوسع، مع افتراض استمرار النمو”.

وأضاف: “في هذا السياق، اتخذنا مجموعة من القرارات التي قد تكون صحيحة إذا استمرت اتجاهات النمو”.

وقال مسؤولون تنفيذيون إن 750 من كبار القادة شاركوا في العملية، مضيفين أن الأمر استغرق بضعة أسابيع لتحديد من سيتم تسريحه.

فيما يتعلق بمعايير التخفيضات، قالت مديرة شؤون الموظفين في “غوغل”، فيونا سيكوني، إن المديرين التنفيذيين نظروا في المجالات التي كان العمل فيها ضرورياً، ولكن كان لدى الشركة عدد كبير جداً من الأشخاص، بالإضافة إلى الأماكن التي لم يكن العمل فيها حرجاً. وأضافت سيكوني، أن الشركة أخذت بعين الاعتبار مجموعة المهارات، وعدد سنوات شغل الوظيفة الذي تكون فيه الخبرة أو العلاقات مهمة، ومؤشرات الإنتاجية مثل حصص المبيعات والأداء التاريخي للموظفين.

وأشار بيتشاي إلى أنه ستكون هناك تخفيضات في رواتب المسؤولين التنفيذيين، لكنه قدم تفاصيل محدودة. وقال إن جميع نواب الرئيس “سيشهدون انخفاضاً كبيراً للغاية في مكافآتهم السنوية” هذا العام.

وقبل تخفيض الوظائف، اتخذت “غوغل” قراراً بدفع 80% من المكافآت هذا الشهر مع توقع الباقي في مارس أو أبريل. وفي السنوات السابقة، تم دفع المكافأة الكاملة في يناير.

ورداً على سؤال عن كيفية استهداف الموظفين الذين عملوا مع الشركة لمدة تزيد عن 15 عاماً، قال نائب الرئيس ومسؤول المواهب والتعلم، بريان غلاسر، “نعلم جميعاً أنه لا يوجد أحد محصن ضد التغيير في منصبه”.

وذكّر بيتشاي الموظفين بأن الشركة لديها عمل مهم في المستقبل، لا سيما فيما يتعلق بالتقدم السريع في الذكاء الاصطناعي. وفي الشهر الماضي، سأل موظفو “غوغل” المديرين التنفيذيين في اجتماع عما إذا كان برنامج الدردشة الآلي “ChatGPT” الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يمثل “فرصة ضائعة” لشركة غوغل.

وقال بيتشاي يوم الاثنين إنه “سيكون عاماً مهماً نظراً للتطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي”، والتي سيكون لها تأثير في جميع أنحاء الشركة.

وأضاف بيتشاي: “هناك نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي وأعتقد أنه مع تركيز المواهب لدينا والعمل الذي سنقوم به هنا، سيكون رهان كبير وآمل أن يكون كذلك”.