رئيس فاغنر: قادة الجيش الروسي يحاولون “تضليل” بوتين

المناطق_وكالات

اتّهم رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين اليوم الثلاثاء، قادة الجيش الروسي بالسعي إلى “تضليل” الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الهجوم في أوكرانيا، في دليل جديد على خلافه مع هيئة الأركان العامة.

وقال بريغوجين في بيان مصوّر: “إذا تم القيام بكل شيء لتضليل القائد العام للقوات المسلحة (فلاديمير بوتين)، فإما سيقضي عليكم القائد العام أو الشعب الروسي الذي سيكون غاضباً إذا خسرت (روسيا) الحرب”، متّهماً الجيش مجدداً بعدم تسليم الذخيرة التي تحتاج إليها مجموعته للسيطرة على باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا.

كما شكّك بريغوجين في قدرة الكرملين على الدفاع عن البلاد في وقت تستعد أوكرانيا لهجوم مضاد.

وقال بريغوجين في مقطع الفيديو: “لماذا الدولة غير قادرة على الدفاع عن البلد؟”، مضيفاً أن أوكرانيا تضرب المناطق الحدودية الروسية “بنجاح”.

وأشار إلى أن الجنود الروس “يفرون” من الجيش لأن وزارة الدفاع كانت “بدلاً من القتال تخطط لمكائد طوال الوقت”.

كما اتهم بريغوجين وحدة عسكرية روسية بالفرار من مواقعها قرب باخموت. وقال: “اليوم هربت إحدى وحدات وزارة الدفاع من أحد مواقعنا.. ما جعل الجبهة مكشوفة”، مكرراً تعهده بسحب مجموعته من باخموت إذا لم يقدم الجيش الروسي مزيداً من الذخيرة.