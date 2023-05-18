رئيس فريق التخدير: خلال ساعة تمت المرحلة الأولى من عملية فصل السيامي النيجيري (فيديو)

قال الدكتور نزار الزغيبي رئيس فريق التخدير إنه خلال ساعة تمت المرحلة الأولى من فصل السيامي النيجيري، مؤكدا أن التوأم “حسانة وحسينة” تشتركان في نفس البطن والجهاز التناسلي.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية” أن عملية فصل التوأم النيجيري بدأت في حوالي الساعة 7:50، وتمت عملية التخدير للتوأم كلا على حدة، ومن ثم تركيب أنابيب التنفس، وكل المستلزمات الطبية اللازمة لتحضير الطفلتين للعمليات.

وأوضح أن العملية تمت بسلاسة وفي مدة أقصر من المتوقع لها، في أقل من ساعة، في 40 دقيقة تقريبا، مؤكدا سلامة الوضع الصحي للتوأم بجميع خلاياه الجسدية، وموضحا أن غرفة العمليات في المرحلة الثانية وهي مرحلة مناظير المسالك البولية والتناسلية.

وأشار إلى أن هذه العملية من العمليات المعقدة، ويكمن تعقيدها من خلال التشابك في المنطقة التناسلية، والبولية، ومشترك الأمعاء والكبد، موضحا أن بعد مرحلة الفصل سبتدأ مرحلة أخرى وهي الترميم والترقيع الجراحي وهما أطول مرحلتين في العملية.