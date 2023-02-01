رئيس “فيفا” يشيد بالأخضر في المونديال وكأس خليجي 25

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أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالمنتخب الوطني السعودي، وانتصاره على الأرجنتين حامل لقب كأس العالم 2022.

حقق “الأخضر” مفاجأة كبرى بالفوز على الأرجنتين، بثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري، ليصبح المنتخب الوطني السعودي، حديث العالم بالفوز على رفاق ميسي الذين حققوا اللقب في نهاية المطاف.

وشهد مشوار المنتخب السعودي، في كأس العالم 2022، تألق عدد من الأسماء التي لفتت أنظار العالم مثل سعود عبد الحميد ومحمد كنو، وسالم الدوسري الذي هز شباك الأرجنتين وأصبح الهداف العربي التاريخي في كأس العالم.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كلمته خلال الكونغرس الآسيوي: “حققت قطر نجاحا كبيرا في تنظيم مونديال ٢٠٢٢ وحققت الفرق العربية والآسيوية انتصارات مبهرة”.

وأضاف رئيس “فيفا”: “كان من الرائع مشاهدة المنتخب السعودي منتصراً على الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، وعودة الجمهور العراقي في بطولة الخليج العربي أسعددني”.