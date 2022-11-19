رئيس كوريا الشمالية يُهدد باستخدام الأسلحة النووية.. في هذه الحالة

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في تصريحات مفاجئة، قال رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون إنه إذا استمر «تهديد الأعداء» فإننا سنلجأ للأسلحة النووية، مؤكدًا الولايات المتحدة والقوات المعادية تدفع بلاده إلى تسريع قوتنا النووية.

وأضاف أن التحركات العسكرية ضد كوريا الشمالية ستؤدي إلى الدمار الذاتي لمن يقوم بها، مشيرًا إلى أن قواته النووية قادرة على ردع أي تهديد معادي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت كوريا الشمالية إجراء تجربة صاروخية على صاروخ باليستي عابر للقارات.

أمريكا تدين تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

فيما أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، داعية إياها إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والانخراط في حوار مستدام وموضوعى.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإطلاق يشكل انتهاكًا واضحًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ويظهر التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة في بيونج يانج وبرامج الصواريخ الباليستية على جيرانها والمنطقة والسلم والأمن الدوليين ونظام عدم انتشار الأسلحة النووية.

أمريكا: ملتزمون بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان

وأضافت أن هذا الإجراء يؤكد حاجة جميع الدول إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بكوريا الشمالية والتي تهدف إلى منعها من الحصول على التقنيات والمواد اللازمة لإجراء هذه الاختبارات المزعزعة للاستقرار، مختتمة بيانها بالتأكيد على مواصلة التزامها الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.