رئيس مؤسسة البريد السعودي “سبل” يشكر القيادة على رعاية المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي

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رفع معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي “سبل” المهندس آنف بن أحمد أبانمي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على رعايته للمؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي، والمقرر إقامته في مدينة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023م بمشاركة 192 دولة.

وأكد معاليه أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية بشكل عام وقطاع البريد بشكل خاص يحظى باهتمام ودعم غير محدود من لدن القيادة الرشيدة – أيدها الله – لدوره المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الساعية لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وترسيخ أركان التنمية المستدامة في القطاعات كافة.

وأضاف المهندس أبانمي، أن مخرجات المؤتمر الاستثنائي ستسهم في المزيد من التطوير بالقطاع البريدي العالمي في ظل المشاركة الدولية الواسعة، إذ يسعى الجميع للخروج بتوصيات من شأنها الارتقاء بآليات التعاون وابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات التي تعزز العمل البريدي، مشيراً إلى أن البريد السعودي بدأ رحلة التطوير قبل أعوام لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030، لتكون ملتقى طرق التجارة العالمية.

وبين أن المستقبل سيعتمد على تطويع التقنيات الحديثة، واستخدام وسائل تكنولوجية مبتكرة في تمكين سلاسل الإمداد بحيث تتسم جميعها بالدقة والسرعة والجودة لتقديم أفضل الحلول البريدية واللوجستية.

يذكر أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من قادة وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، ومنظمات الأمم المتحدة، والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، لمناقشة دور قطاع الخدمات البريدية في ترسيخ معايير الاستدامة التنموية بجميع المجالات والأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث الدراسات ذات الصلة، وتبادل النقاشات والرؤى حول كيفية تطوير هذا القطاع وتحسين هياكله التشغيلية.

وفازت المملكة بحق استضافة المؤتمر بعد حصدها تأييد الدول الأعـضاء في الاتحاد البريدي العالمي UPU خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس إدارة الاتحاد، حيث من المقرر مناقشة فتح المجال أمام الجهات الفاعلة في القطاع البريدي، وتبادل الاقتراحات المتعلقة بهذا الخصوص.