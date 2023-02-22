رئيس مؤسسة البريد السعودي: يوم التأسيس سيظل حاضرًا في وجدان التاريخ وراسخاً في ذاكرة الأجيال

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رفع معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بذكرى يوم التأسيس.

وأكد معاليه أن يوم التأسيس سيظل حاضرًا في وجدان التاريخ، وراسخاً في ذاكرة الأجيال، ومبعثًا للفخر ،ويتجدد هذا اليوم الأغرّ شاهدًا على شموخ تاريخ الدولة السعودية بعمقها التاريخي والحضاري، وإرثها الثقافي الفريد والمتنوع.

وسأل أبانمي الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.