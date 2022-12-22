رئيس مجلس إدارة “أداء” يستقبل سفير سلطنة عُمان لدى المملكة

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استقبل معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” الدكتور فهد بن عبدالله تونسي في مقر المركز سفير سلطنة عُمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، بحضور المدير العام لمركز أداء المهندس راشد بن عبدالله القعود.

وأشار معالي رئيس مجلس إدارة المركز إلى ما يجده المركز من رعاية كريمة من لدن القيادة الرشيدة – أيدها الله- أسهمت في دعم أعماله بالتعاون مع مختلف الأجهزة العامة، بالإضافة إلى ما يقوم به المركز من عمليات لقياس أداء الأجهزة العامة، وتجربة المستفيد، وأبرز الإنجازات وأدوات التمكين للأجهزة العامة، بالإضافة إلى التقارير الدورية التي يصدرها المركز، والتي تدعم صناع القرار والمسؤولين في اتخاذ الإجراءات في سبيل تحسين الخدمات الحكومية، كما تم التطرق إلى بناء منهجيات القياس وفق أبرز الممارسات والخبرات العالمية، وكذلك المبادرات التي أطلقها المركز، ومن أبرزها لقاء رواد الأداء الذي يُعقد بشكل دوري لتبادل التجارب المميزة والناجحة بين الجهات الحكومية.

واطلع السفير العماني عما يقوم به المركز ودوره في تمكين الأجهزة العامة من تحقيق رؤية المملكة 2030، بهدف تبادل المعرفة حول أبرز الممارسات الناجحة.