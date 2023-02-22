رئيس مجلس إدارة مجموعة (stc): يوم التأسيس تخليد لتاريخ عريق وتطلع لمستقبل طموح

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة (stc)، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بذكرى يوم التأسيس.

وقال سموّه: إن الاحتفاء بيوم التأسيس يأتي تأكيداً لأهمية التاريخ في تعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي ‏وربط الجيل المعاصر بتاريخ وطنه ودولته‏ ‏المباركة، والحفاظ على الهوية الوطنية والاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون.

وأكد سموه أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، تخليد لتاريخٍ المملكة العريق، واعتزاز بحاضرها المزدهر والمليء بالنجاحات والإنجازات المتمثلة في المشاريع العملاقة والقفزات الهائلة التي تحققت في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 وحتى اليوم، كما أن ما تنعم به المملكة من رخاء واستقرار هو حصاد لثلاثة قرون من العمل والتلاحم والتضحيات التي بذلت في سبيل نماء هذا الوطن العظيم والحفاظ على مكتسباته.