رئيس مجلس الأمة الجزائري يقيم مأدبة عشاء تكريماً لرئيس مجلس الشورى

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أقام رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل مأدبة عشاء على شرف معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق له الذي يزور جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

وحضر مأدبة العشاء رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وعدد من أعضاء مجلسي الأمة والشعبي الوطني، وعدد من المسؤولين.

كما حضر المأدبة الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس: الدكتور حسن الحازمي، والدكتور فيصل طميحي، و محمد الفراج، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبد الله البصيري، وعدد من المسؤولين في مجلس الشورى.