رئيس مجلس الأمة الكويتي: السعودية هي الدولة العربية الوحيدة القادرة حاليًا على قيادة العالم

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قال رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون إنَّ العلاقات بين السعودية والكويت متجذرة ومعروفة للجميع، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الوحيدة القادرة حالياً على قيادة العالم وليس المنطقة فقط.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين خلال حفل أقامته السفارة السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ93 أول من أمس، حضره عدد من المسؤولين في دولة الكويت في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، وحشد من المسؤولين والسفراء والشخصيات العامة.

وأضاف السعدون أنَّ ما يستحق التسجيل في ذكرى توحيد المملكة الـ93؛ موقفها المبدئي المشرف وغير المسبوق برفض ازدواجية المعايير لمجلس الأمن في هيئة الأمم المتحدة.

وأشار إلى موقف السعودية عندما تقدمت للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، وتمَّ انتخابها، ورفضت تلك العضوية لأسباب مبدئية، بعضُها يتعلق بموقف روسيا عند التحدث عن سوريا، والولايات المتحدة الأميركية عند التحدث عن الكيان الصهيوني في الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن الكثير من الدول الكبرى، والمعروفة بمكانتها في مناطقها، تحدثت عن ازدواجية المعايير في الأمم المتحدة، إلا أنها جميعها كانت تقف عند حد معين، ولم تجرؤ على اتخاذ موقف مبدئي مثل الذي اتخذته المملكة.