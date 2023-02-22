رئيس مجلس الشورى: نستذكر باعتزاز الجذور الراسخة والإرث التاريخي والحضاري للدولة السعودية

المناطق_واس

رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن يوم التأسيس هو ذكرى الملاحم التاريخية والمتسلسلة التي سطرها رجالٌ قطعوا على أنفسهم عهوداً وثيقةً لرفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه على كتاب الله – تعالى- وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم -.

وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى أنَّ صدور الأمر الملكيِّ الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بأن يكون يوم 22 فبراير هو “يوم التأسيس” لهو دلالة على اعتزاز المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بالجذور التاريخية والإرث الحضاري الكبير لهذه البلاد المباركة لأكثر من ثلاثة قرون ولارتباط شعبها بقيادته وأرضه منذ تأسيسها عام 1139هـ – 1727 م , وافتخارٌ بما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن والصمود أمام أعدائها وبإنجازات ملوك هذه البلاد المباركة بمراحلها الثلاث، حتى العهد الحاضر والزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الذي لم يدّخر جهداً في إكمال مسيرة النماء وتعزيز الوحدة والبناء.

وأكد رئيس مجلس الشورى اعتزاز الشعب السعودي وتلاحمه بجانب قيادته احتفالاً وفخراً واعتزازاً بما تشهده المملكة من قفزات تنظيمية وسياسية واجتماعية وتنموية باتت تضاهي بها الأمم في جميع مجالات الحياة, مشيراً إلى ما تشكله رؤية السعودية 2030 بقيادة سمو ولي العهد، كونها من أكبر النماذج التي يحتذى بها، التي قَفَزت بالمملكة إلى مستوياتٍ عاليةٍ انطلاقاً مما تؤكد عليه مرتكزاتها الثلاثة ” مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح “، وانتهاءً بنتائجٍ مثمرة، لافتًا النظر إلى أنَّ الشعب السعودي بات يلتمس مخرجاتها بوضوح كبير كتطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة التي تمكّن القطاع الخاص, وتحقيق الأداء المتميز للقطاع الحكومي ودعم التحول الرقمي للقطاعات كافة نحو تنمية مجتمعية واستدامة للموارد الحيوية.

وسأل معالي رئيس مجلس الشورى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله-.