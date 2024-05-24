رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الـ 36 للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر

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يرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي , الذي سيعقد في عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية –الجزائر- , بحضور ومشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس في الدول العربية.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى في – تصريح صحفي – أن مشاركة مجلس الشورى في أعمال المؤتمر الـ 36 للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر تأتي انطلاقاً من حرص واهتمام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على دعم العمل العربي المشترك واهتمامها المستمر بالقضايا العربية والسعي لكل ما من شأنه أن يُرسي الأمن والاستقرار والسلام في الدول العربية وفي العالم أجمع من خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية.

ونوه بالدور الريادي الكبير الذي تضطلع به المملكة في سبيل تحقيق التضامن العربي الذي يجعل المنطقة أكثر تطوراً وازدهاراً ويعمل على النهوض ويحقق التنمية المستدامة في المنطقة بما يخدم التطلعات ويلبي الطموحات.

وأشار معاليه إلى أن مجلس الشورى يسعى من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس إلى أن يكون داعماً ومسانداً أساسياً للدبلوماسية الرسمية، بمشاركته الفاعلة وحضوره المؤثر في الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية ، أو من خلال الزيارات المتبادلة تعزيزاً لعلاقات التعاون البرلماني مع مختلف برلمانات العالم . ومن المقرر أن يسبق انعقاد المؤتمر لقاء تشاوري بين رؤساء البرلمانات ، فيما يبحث المؤتمر عدداً من الموضوعات التي ستطرحها لجانه الدائمة,لجنة فلسطين، لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب ، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعالي الرئيس للمشاركة في المؤتمر ، عضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي بندر بن محمد عسيري، وعضو المجلس عيسى بن محمد العيسى , وعضو المجلس أحمد بن عبدالعزيز اليحيى, وعدداً من منسوبي المجلس.