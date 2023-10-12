رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة في قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين في الهند

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يرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة العربية السعودية في أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ، التي يستضيفها البرلمان الهندي في العاصمة نيودلهي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ، وذلك بدعوة من معالي رئيس البرلمان الهندي أوم بيرلا ، ومعالي رئيس مجلس الولايات في البرلمان الهندي السيد جاغديب دهانكار ، تحت عنوان” برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد “.

وتناقش القمة عدداً من الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمالها كالتحول في حياة الشعوب من خلال المنصات الرقمية العامة ، والتنمية تحت قيادة النساء ، وتسريع أهداف التنمية المستدامة ، وتحول الطاقة المستدامة.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى خلال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين , معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي ، وعددٌ من أعضاء مجلس الشورى، وهم : الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء ومعالي الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن ، والدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا ، وأسامة بن ياسين الخياري ، والدكتورة هيفاء بنت حمود الشمري.