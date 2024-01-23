رئيس مجلس الشورى يستقبل نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا

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استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض اليوم، معالي نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا ماريا غابرييل.

واستهلّ رئيس مجلس الشورى الاستقبال بالترحيب بمعاليها والوفد المرافق لها، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأطلع رئيس مجلس الشورى معاليها خلال اللقاء على دور مجلس الشورى وآلية عمله ولجانه، بالإضافة إلى حضور المجلس الفاعل ومشاركاته في المحافل والمؤتمرات البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بدورها أكدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلغارية أهمية العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البلغاري من خلال تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية البلغارية بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين في شتى المجالات, مشيرة إلى الإرث الثقافي الذي يمتلكانه البلدين، معربةً عن ثقة بلادها العاليه على نجاح المملكة في تنظيم إكسبو 2030 وتحقيق أهدافه.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي تهدف إلى التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان البلغاري.

حضر الاستقبال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، وحضره عددٌ من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية البلغارية.