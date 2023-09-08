رئيس مجلس الشورى يصل إلى الأردن

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وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ،إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمَّان،رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري،وعددٌ من كبار المسؤولين في مجلس النواب الأردني.

من جهته،أكد مجلس النواب الأردني -في بيان- أن الزيارة تأتي ترجمةً وتعزيزًا للعلاقات الأخوية الثنائية والمتجذرة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية،ولتعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين،وبخاصة البرلمانية منها.

ويضمُّ الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاءَ المجلس وهم: معالي الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف,ومبارك بن خلف الدوسري,والدكتور ناصح بن ناصح البقمي, واللواء مساعد بن سالم الخالدي,وعددًا من المسؤولين في المجلس.