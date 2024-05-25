رئيس مجلس الشورى يصل الجزائر مترئساً وفد المملكة المشارك في المؤتمر الـ ٣٦ للاتحاد البرلماني العربي

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وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائر، مترئّسًا وفد المملكة المشارك في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والذي تبدأ أعماله غداً.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي، معالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري رئيس الاتحاد البرلماني العربي في دورته السادسة والثلاثين إبراهيم بوغالي، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري هاني احسن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وعددٌ من كبار المسؤولين في المجلس الشعبي الجزائري، ومسؤولو سفارة خادم الحرمين الشريفين في الجزائر.