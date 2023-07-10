رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثاتٍ مع رئيس مجلس النواب الأردني

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عقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقر المجلس بالرياض، اليوم، جلسة مباحثاتٍ مع رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية أحمد الصفدي في إطار زيارته الرسمية الحالية التي يقوم بها إلى المملكة على رأس وفدٍ من مجلس النواب.

ورحب رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة برئيس مجلس النواب الأردني والوفد المرافق لمعاليه، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق التطلعات والرؤى المستقبلية للبلدين الشقيقين.

من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب الأردني خلال جلسة المباحثات عن سعادته بحفاوة الاستقبال، منوهًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، مُشيدًا بما تشهده المملكة من إنجازات في مُختلف المجالات.

كما جرى خلال جلسة المباحثات استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة؛ لاسيما مايتعلق بالشؤون البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني، وأهمية زيادة التنسيق الثنائي بينهما على المستويات كافة.

حضر جلسة المباحثات معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري, وعددٌ من أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية، وأعضاء مجلس النواب الأردني.