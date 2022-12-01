رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ التايلندي

المناطق_واس

عقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ جلسة مباحثات رسمية ، بمقر المجلس في الرياض اليوم، مع معالي رئيس مجلس الشيوخ بمملكة تايلند الدكتور بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي، الذي يزور المملكة العربية السعودية حالياً، تلبية لدعوة من معالي رئيس مجلس الشورى .

وفي مستهل الجلسة رحب معالي رئيس مجلس الشورى بمعالي رئيس مجلس الشيوخ التايلندي والوفد المرافق له، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك.

وأشار إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين، لاسيما على المستوى البرلماني لما لذلك من دورٍ فاعل في تبادل الخبرات والأفكار في المجالات الحيوية ، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.

من جهته أعرب معالي الدكتور لاتشاي عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرًا عن سعادته وأعضاء الوفد بتلبية الدعوة، مبدياً رغبته في زيادة التعاون بين المجلسين ، متطلعًا إلى زيادة التواصل بين المجلسين للمساهمة في زيادة التنسيق بينهما في المحافل الإقليمية والدولية من خلال الحوار وتبادل الآراء والأفكار للوصول إلى الهدف المنشود بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما أشاد بالنتائج المثمرة لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء إلى مملكة تايلند، التي أكدت مباحثاته مع المسؤولين على الرغبة المشتركة في الدفع بالعلاقات السعودية التايلندية على مختلف المستويات إلى آفاق جديدة وواعدة؛ بما يخدم مصالح وشعبي البلدين.

وجرى خلال جلسة المباحثات المشتركة استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في كافة المجالات، للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة بينهما، والتأكيد على تعزيز التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ومجلس الشيوخ التايلندي، وتفعيل الزيارات المتبادلة بين اللجنتين للمساهمة في تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما، وتقوية التعاون الثنائي بينهما في شتى المجالات.

حضر جلسة المباحثات معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التايلندية الدكتور حسين الشريف العضو المرافق، و أحمد المحمادي، وإبراهيم آل دغرير، والدكتورة إيمان الجبرين، والدكتورة إيمان الزهراني، والدكتور طارق الشمري، والدكتور علي العلي، والدكتور عيسى العتيبي.

فيما حضره من الجانب التايلندي الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشيوخ التايلندي الفريق أول طيار براجين جان تونج عضو مجلس الشيوخ التايلندي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التايلندية السعودية، وعضو مجلس الشيوخ يراسك دي فول تراكول، وسفير مملكة تايلند لدى المملكة دام بونتام.