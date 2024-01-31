رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان البنغلاديشي

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عقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في العاصمة البنغالية دكا اليوم, جلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيسة البرلمان البنغلاديشي الدكتورة شيرين شارمين شودري، وذلك بمقر البرلمان في دكا.

وفي مستهل جلسة المباحثات رحبت الدكتورة شيرين شودري برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات لاسيما البرلمانية منها لما فيه خير للبلدين والشعبين.

وأكدت رئيسة البرلمان، أهمية دعم وتعزيز العلاقات التي تربط جمهورية بنغلاديش الشعبية والمملكة العربية السعودية، ودعم التعاون القائم والمشترك في مختلف المجالات، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -, مقدمةً شكرها للمملكة على جهودها الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين.

من جهته أشاد الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال الجلسة, بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين، منوهاً بما تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنغلاديش الشعبية من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وأكد على ما تشكله الزيارات البرلمانية المتبادلة من أهمية لدعم وتعزيز العلاقات وتنميتها، والدور الكبير الذي تقوم به لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأرحب بين الدول الشقيقة والصديقة.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات التعاون بين مجلس الشورى وبرلمان بنغلاديش وأهمية تفعيل الدور الهام للجان الصداقة البرلمانية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس خالد بن محمد البواردي، والدكتور خالد بن محمد السيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان.

فيما حضرها من الجانب البنغلاديشي عدد من أعضاء البرلمان ومسؤوليه.