رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني

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التقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل بن عاكف الفايز، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى الأردن.

وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور آل الشيخ بالمستوى الكبير الذي تشهده العلاقات السعودية الأردنية المبنية أساساً على جذور تاريخية أصيلة، وعلى وشائج القربى بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى ماتشهده العلاقات من مستويات عالية ومتقدمة من التنسيق في شتى المجالات, منوهاً في هذا الصدد بالدور الهام الذي تضطلع به لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ومجلس الأعيان وإسهاماتها الفعالة في دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والمجلسين.

واستعرض رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية واقتصادية بخطى متسارعة بدعم ومتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ.

من جانبه رحب رئيس مجلس الأعيان بمعالي الدكتور عبدالله آل الشيخ والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية, منوهاً بمستوى العلاقات القوية والمتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً في الوقت نفسه اعتزاز الأردن بالعلاقات التاريخية الأصيلة بين البلدين.

وأعرب عن تقدير الأردن للمواقف الأصيلة للمملكة العربية السعودية تجاه بلاده وغير المستغربة من المملكة لدعم الأردن والوقوف بجانبه في المواقف كافة.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائم بين مجلس الشورى ومجلس الأعيان الأردني، وعددٍ من الموضوعات الأخرى.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى, أعضاء المجلس الدكتور إبراهيم بن محمد القناص, والأستاذ مبارك بن خلف الدوسري, والدكتور هشام بن كمال الفارس, والدكتورة عائشة بنت علي عريشي, والدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري, والدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

كما حضر اللقاء من الجانب الأردني مساعد رئيس مجلس الأعيان العين مفلح الرحيمي, ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية العين جمال الصرايرة, وأعضاء اللجنة؛ الأعيان جمال الخريشا, وأحمد طبيشات, وخولة العرموطي, ومحاسن الجاغوب.