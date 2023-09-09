رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني في العاصمة عمّان

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التقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم في العاصمة الأردنية عمان، رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل بن عاكف الفايز ، بحضور رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى الأردن على رأس وفد من مجلس الشورى.

ورحب رئيس مجلس الأعيان بمعالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق ، مؤكداً عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين وما تمثله العلاقات البرلمانية المتميزة من أهمية لخدمة ودعم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن هذه اللقاءات البرلمانية تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتسهم في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين ، مشيراً معاليه إلى متانة العلاقات التاريخية القائمة والمتصلة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال اللقاء استعراض سُبل تعزيز علاقات التعاون القائم بين مجلس الشورى ومجلس الأعيان الأردني، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس معالي الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف ، ومبارك بن خلف الدوسري ، والدكتور ناصح بن ناصح البقمي ، واللواء مساعد بن سالم الخالدي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري ، فيما حضره من الجانب الأردني عدد من أعضاء مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية.