رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس وزراء تايلند ويستعرضان العلاقات الثنائية

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التقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, في العاصمة التايلندية بانكوك اليوم, دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا.

وفي مستهل اللقاء رحب دولته برئيس مجلس الشورى، مُشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين, مشيراً إلى ما تشكله العلاقات السعودية التايلندية من أهمية على كافة المستويات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء إلى مملكة تايلند وما أسفرت عنه تلك الزيارة من نتائج إيجابية على صعيد دعم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس الدكتور حسين بن ناصر الشريف, والدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي, والدكتور عطية بن محمد العطوي, والدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.