رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس وزراء جمهورية ألبانيا

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التقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في العاصمة الألبانية اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه حالياً إلى جمهورية ألبانيا على رأس وفد من المجلس.

ونوه رئيس الوزراء في مستهل اللقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيداً بالنهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة العربية السعودية التي كان لها كبير الأثر على المنطقة والعالم أجمع.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، منوهًا بعلاقات الصداقة بين البلدين.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين, وسبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى, أعضاء المجلس إبراهيم بن محمد المفلح, والدكتور سعود بن ليلي الرويلي, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي.