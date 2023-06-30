رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

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رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن مسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

ونوّه معاليه بالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة الحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وبإشراف من سمو ولي العهد – حفظه الله – على راحة حجاج بيت الله الحرام وما قُدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، من خلال ما تم توفيره من الإمكانات المادية والبشرية، وبمنظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات التي قُدمت للحجاج.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بما قامت به أجهزة الدولة خلال موسم الحج، والتي كان لها – بعد توفيق الله تعالى – أكبر الأثر في نجاح موسم الحج والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسكهم، وتوفير الأجواء الآمنة لهم في جميع المشاعر المقدسة، وفق منظومة متطورة من التجهيزات الصحية والأمنية والخدمات والبنية التحتية المتميزة وبقدرات وطنية متميزة.

‏‎وسأل معاليه العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بموفور الصحة والعافية، وأن يبقيهم ذخرًا للمملكة وشعبها وللإسلام والمسلمين، وأن يسدد على طريق الخير خطاهم.