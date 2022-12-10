رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي الرئيس الصيني

المناطق_واس

التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية ، الليلة الماضية، فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، على هامش انعقاد قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، في العاصمة الرياض.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره للموقف الصيني إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الرئيس العليمي، استعرض في اللقاء مستجدات الوضع اليمني، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات على الرضوخ للإرادة الشعبية والقرارات الدولية ذات الصلة، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح إيران التخريبية في اليمن والمنطقة.

وأشاد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بمبادرة الصين لتعزيز التعاون المثمر مع بلاده وكافة الدول العربية، خصوصًا في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.

من جهته أكد، الرئيس الصيني، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدًا التزام الحكومة الصينية بتقديم كافة أشكال الدعم لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.